Певица Юлия Беретта сменила имидж ради возвращения в кино

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Экс-солистка группы «Стрелки» около 20 лет была жгучей брюнеткой.

Юлия Беретта кардинально изменила прическу ради новой роли. Об этом она рассказала на премьере комедии «Я хочу! Я буду!».

Экс-участница группы «Стрелки» по образованию актриса и раньше снималась во многих проектах в образе блондинки с короткими волосами. Тогда из-за личных переживаний она в один день сменила имидж и стать жгучей брюнеткой. И теперь, спустя много лет, девушка решила вновь вернуться к своим истокам.

«Благодаря йоге, благодаря любви к себе, пути к себе, который проходит каждая девушка, когда принимает себя такой, какая она есть, я насладилась своими натуральными красками», — рассказывает певица.

В кино, как рассказывает артистка, сейчас востребованы яркие и молодежные образы. И ради одной роли в проекте, детали которого Беретта пока не готова раскрыть, девушка сменила имидж.

«Я не стала дожидаться того времени, когда мой цвет волос сменит натуральная белизна», — делится артистка.

Юлия Беретта признается, что чувствует себя одинаково комфортно и в образе жгучей брюнетки, и в образе легкой блондинки.

«Женщина должна меняться. Я не вижу в этом ничего плохого, потому что мужчина должен видеть свою девушку разной рядом с собой», — считает артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Беретта вернула образ из прошлого.