От стройности до инвалидности один выпад: чем опасны онлайн-тренировки

Россияне все чаще получают травмы во время домашних тренировок по интернету

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Спортивные занятия на удаленки зачастую приносят, не пользу, а вред здоровью. Можно ли получить компенсацию от виртуальных тренеров?

Все больше россиян поступают в больницы, получив травмы во время домашних тренировок. Участникам фитнес-марафонов предлагают подкачаться к лету или похудеть за несколько недель. В погоне за красивой фигурой, люди теряют не только большие деньги, но и здоровье. Почему спортивные занятия часто не приносят пользу, и можно ли требовать компенсации от виртуальных тренеров, разбиралась Мария Зверева.

«Вот эти выпады достаточно такие серьезные. Надо правильно именно встать, должен быть баланс».

Теперь Юлия сама может легко объяснить, как правильно выполнять выпады — ведь именно из-за них она попала в больницу. В период пандемии девушка решила заниматься спортом дома по бесплатным видеоурокам, но в итоге так сэкономила, что на реабилитацию колена ушло больше ста тысяч рублей.

«Типа боди-комбат, такие различные упражнения, достаточно серьезные с точки зрения силовой нагрузки; допустим, у меня были выпады, и из-за этих выпадов у меня и случилась проблема. Первый день — хорошо, второй — все отлично, а на третий у меня начало болеть колено», — рассказала она.

Девушка продолжила занятия с инструктором уже офлайн. И еще больше перегрузила суставы.

По словам экспертов, уроки онлайн хоть и доступны, но создают множество проблем. Особенно тем, кто ранее спортом не занимался. Многие считают, что в онлайн-фитнес уходят тренеры, которые не могут выдержать конкуренции в реальности.

«Клиент не получает достаточно внимания, тренер не знает его проблему, и тренер, как правило, менее квалифицированный. Соответственно, он получает меньший пакет услуг — с более высоким риском травм», — отметил владелец женской фитнес-студии Раиль Альбиков.

Многие авторы фитнес-марафонов даже не утруждают себя тем, чтобы добавить к записям свои комментарии: создают приложения, где упражнения показывает и комментирует робот.

В этом приложении надо самому выбрать программу и начать заниматься, причем нет даже инструкции по технике безопасности. Просто сразу приступаешь к тренировке и делаешь перерывы, когда тебе позволяет виртуальный тренер. Время также рассчитано на всех — без учета каких-либо особенностей здоровья.

В более продвинутых версиях функция есть, правда, стоить для заказчика такое приложение будет от трех миллионов рублей.

«Его просят выбрать его физическую подготовленность — новичок, средний или спортсмен, указать физические параметры (рост, вес, возраст), и, исходя из этого, подбирается программа», — объяснил генеральный директор компании по разработке приложений Роман Галыгин.

Приложение скачала и жительница Екатеринбурга Ангелина. По ее словам, от дома до спортзала далеко, а здесь удобно, выгодные условия. Но попытки подготовиться к лету с помощью роботизированной йоги закончились для нее травмой, причем, уже на пятом упражнении.

«До начала занятий физической подготовки как таковой не было, поэтому можно сказать, что нулевая. Я выбирала через приложение необходимые задания либо категорию программы, которая для меня была подходящей, и, как результат, — повредила руку», — поделилась она.

С жалобами после домашних тренировок пациенты в травматологии поступают ежедневно. Но создатели интернет-марафонов и приложений в большинстве случаев даже не задумываются о возможных последствиях.

«Я не сталкивалась с данной проблемой, потому что специфика и деятельность моего тренировочного процесса заключается в том, что мы занимаемся с собственным весом тела, без каких-то тяжелых весов», — отметила основатель фитнес-платформы Елена Воробьева.

Но даже если жалоба и поступит, то доказать, что травму получил во время онлайн-тренировок невозможно — сейчас это не регулируется никакими нормативными документами.

«У них отсутствует договор, зачастую даже какие-то платежные документы, что конкретно от этого человека поступили деньги на счет этого лица. Если мы говорим о том, что человек получил услугу или получил ее некачественно, тогда он не может даже вернуть денежные средства».

Некоторые создатели онлайн-курсов перед началом работы предлагают клиенту сразу же подписать отказ от медицинской ответственности. Так что пока потребителю приходится рассчитывать либо на свои силы и строго распределять их во время тренировок, либо за подорванное здоровье придется расплачиваться деньгами.