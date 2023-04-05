Владимир Путин выступил с речью перед иностранными дипломатами в Кремле

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

Глава государства принимает верительные грамоты у 17 вновь прибывших послов из других стран.

Владимир Путин выступает с объемной речью по внешней политике России на встрече с иностранными дипломатами в Кремле. Мероприятие традиционно представляет собой вручение главе государства верительных грамот от только назначенных послов из других стран.

Всего сегодня в Кремль приглашены дипломаты 17 стран: США, Дания, Норвегия, Ирак, Экваториальная Гвинея, Оман, Сирия, Северная Македония, Бруней, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия, Парагвай, Камбоджа, Гвинея.