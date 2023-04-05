Экс-премьер Италии Берлускони доставлен в реанимацию

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Медики внимательно следят за состоянием 86-летнего политика.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони доставлен в реанимацию. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источник из окружения 86-летнего политика.

Предварительно, причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. Врачи отделения кардиохирургии больницы Сан-Раффаэле, что в Милане, оценивают состояние Берлускони, как стабильное.

Известно, что в 2016 году политик перенес операцию на открытом сердце, а в апреле 2021 года перенос коронавирус.