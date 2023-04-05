В Кремле отреагировали на слова посла КНР о «риторической дружбе» с Россией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xie Huanchi; 5-tv.ru

Встреча российского президента с председателем КНР принесла свои плоды, на которых сегодня строятся отношения Москвы и Пекина.

В Кремле прокомментировали заявление посла КНР в ЕС Фу Цуна, который назвал «безграничную дружбу» с Россией риторическим приемом и добавил, что в Китае не поддерживают проводимую на Украине спецоперацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что для Москвы ориентиром являются итоги контактов главы РФ Владимира Путина и и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Мы ориентируемся на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем Си совсем недавно в Москве», — объяснил Песков.

Представитель Кремля отметил, что контекст взаимопонимания двух лидеров изложен в двух содержательных документах, подписания которых удалось достичь в ходе российско-китайских переговоров.

«Они в полной мере освещают весь спектр вопросов, который находится на совместной повестке дня», — заключил Песков.

Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом 20 марта и провел с Путиным несколько встреч — официальные переговоры и неформальную беседу, которая продлилась целых 4,5 часа. По итогу визита председателя КНР в Москву были достигнуты практически все соглашения по новому проекту газопровода «Сила Сибири — 2» из России в Китай. Также обсуждались важные глобальные темы и вопросы двустороннего взаимодействия, был подписан договор о стратегическом сотрудничестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил важность переговоров Путина и Си Цзиньпина.