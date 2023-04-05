Восемьдесят лет назад приняла бой эскадрилья «Нормандия»

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Потомки героически сражавшихся вместе с советскими летчиками против фашизма французских пилотов искренне благодарят за сохранение памяти о них.

Сражение, которое навсегда останется ярким эпизодом в истории! В этот день 80 лет назад французские летчики сопровождали советские бомбардировщики и сбили два фашистских истребителя. Позже из этих бойцов сформировали легендарный полк «Нормандия-Неман». О том, как в нашей стране отдают дань памяти французским пилотам рассказала родная дочь Роже Пинона, который также вошел в состав знаменитого полка.

«Во Франции нет культа героев как в России. Когда я была в России, я видела, как люди шли с портретами. Это невероятно. Как это называется? Бессмертный полк? Я была поражена. И мы присоединились к группе русских с портретом моего отца. Мы пели Марсельезу, нам аплодировали и это было замечательно! У русских память жива. Нас приглашали в посольство России к военным и всегда церемония проходила торжественно и красиво», — делится впечатлениями Соня Меллье.

За годы войны французские летчики совершили боле пяти тысяч вылетов и сбили около трехсот вражеских самолетов. Пилоты эскадрильи награждены советскими и французскими орденами и медалями. Четверо стали Героями Советского Союза.