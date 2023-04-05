Кремль анонсировал объемное выступление Путина

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Глава государства примет верительные грамоты у 17 вновь прибывших послов иностранных государств.

В ближайшее время ожидается объемное выступление президента России Владимира Путина по поводу внешней политики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, это традиционное мероприятие, на котором проходит церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«С объемной речью о внешней политике страны на церемонии выступит Владимир Путин», — заявил Песков.

Мероприятие пройдет в 15:00 в Большом Кремлевском дворце.

Более того, в этот же день, 5 апреля, Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности. Там будут обсуждаться вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

До этого стало известно, что в РФ появилась обновленная концепция внешней политики. 31 марта ее своим указом утвердил глава государства. Основные положения документа президент обсудил на Совете безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о главных заявлениях Путина из послания Федеральному собранию.