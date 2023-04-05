Прыгала из образа в образ: о чем новая жизненна комедия «Я хочу! Я буду!»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Мелодрама заставляет задуматься над вопросом: «А своей ли жизнью я живу?»

Закрытая премьера комедии «Я хочу! Я буду!» прошла 4 апреля 2023 года в московском киноконцертном зале «Октябрь». Режиссером проекта выступил Павел Воронин, а главную роль исполнила Екатерина Гусева.

По сюжету 45-летняя преподавательница истории Надя наконец-то начинает делать выбор не в пользу других. Героиня учится выбирать себя. И это неудивительно. Неблагодарный муж закрутил роман на стороне, взрослый сын-разгильдяй сидит на ее шее, а нелюбимая работа загоняет в рамки, не позволяя развиваться. Юная племянница героини, свободная и жизнелюбивая Алена, помогает взглянуть на жизнь с другой стороны, и неожиданные трансформации начинаются. Забитая, подавленная тетя Надя, которая постоянно сутулится, будто пытаясь скрыть себя от окружающего мира, наконец-то начинает превращаться в одухотворенную Надежду, расправляющую свои крылья и летящую напролом к мечте. Более того, в ее окружении появляется обаятельный молодой человек, который начинает проявлять к героине романтические знаки внимания. Но тут не задачка: настойчивый юнец младше ее сына. Как поступит Надя и сможет ли она преодолеть стереотипы, которые прочно въелись в ее сознание?

«Мне кажется, сегодня ценность комедии выросла, потому что очень важно в наше время оставаться позитивным, смеяться и ходить на прекрасные фильмы, которые в принципе доставляют каждому человеку удовольствие. Не зря же говорят, что смех продлевает жизнь», — делится своим мнением музыкант Илья Гуров.

Звездой вечера стала Екатерина Гусева. Актриса предстала перед публикой в длинном платье цвета фуксия. Шикарный образ Гусевой красноречиво показывал, что у артистки нет тех проблем, с которыми столкнулась ее героиня. Тем не менее, по признанию актрисы, амплуа ее персонажа до трансформации вызывает в ней больше любви и умиления.

«Я прыгала на самом деле из образа в образ: у меня была тетя Надя, такая бабушка, и Надежда, раскрепощенная, с молодым человеком, который младше ее сына», — рассказывает артистка.

Киношного неверного супруга Гусевой сыграл актер Станислав Дужников. Артист уверяет, что у него нет ничего общего с персонажем.

«Любая работа в кино, любой герой — это всегда что-то новое. Это в свою личную копилку, это и жизненный опыт, и та же мудрость», — делится Дужников.

Роль молодого человека, отчаянно добивавшегося сердца героини Екатерины Гусевой, досталась 23-летнему актеру Андрея Нестеренко. Это его первая большая роль в кино, артист только недавно окончил ВГИК. Общаясь с прессой, Нестеренко признался, что ему не приходилось ухаживать за женщинами гораздо старше, тем не менее актер с понимаем относится к своему герою. Ведь если сердце требует, то почему нужно следовать рамкам, построенными обществом?

«Скорее мой персонаж близок мне по его степени упертости, по тому, что он решает все-таки идти за своими мечтами. Не потакать желаниям других, а делать так, как он чувствует», — делится Нестеренко.

Романтическая комедия не только подарит хорошее настроение, но и позволит задуматься над важным вопросом: «А своей ли жизнью я живу?». В широкий прокат фильм выйдет 6 апреля 2023 года.