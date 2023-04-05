Изуродовавший лицо модели из Сочи пластический хирург предстанет перед судом

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; Следственный Комитет РФ; 5-tv.ru

Жертвой неудачной пластики стала вице-миссис Россия International-2020 Юлия Тарасевич.

Пластического хирурга, изуродовавшего лицо модели из Сочи, будут судить. Уголовное дело с утвержденным обвинением уже направили в суд. Как рассказали в Следственном комитете РФ по Краснодарскому краю, 45-летний хирург обвиняется в оказании некачественной медицинской услуги.

Модель Юлия Тарасевич обратилась в частную клинику в декабре 2020 года. Она хотела сделать несколько хирургических процедур на лице: блефаропластику век, подтяжку лица и удаление комков Биша. На следующий день после процедур Юлию выписали из больницы, однако эффект от операции был неожиданным — у модели не закрывались глаза, отсутствовала мимика и появились сильнейшие боли.

«В результате ненадлежащего оказания обвиняемым данной платной услуги у потерпевшей произошло развитие выраженной атрофии мягких тканей лица, а также другие негативные последствия», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Судебные экспертизы подтвердили, что действия хирурга причинили здоровью сочинской модели тяжкий вред. Свою вину врач отрицает. Тем не менее, дело уже направлено в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса Вера Алентова исправляла лицо после неудачной пластики.