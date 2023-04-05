Самолет Макрона приземлился в аэропорту Пекина

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Это первая за последние три с половиной года поездка французского лидера в КНР. Зачем он приехал снова?

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в аэропорт Пекина. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Во время эфира был показан, как самолет с французским лидером приземляется в аэропорту Шоуду.

На данный момент известно, что визит политика продлится с 5 по 8 апреля. За это время Макрон планирует побывать в Пекине и Гуанчжоу. Также у главы Франции намечены несколько встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином.

Известно, что его будет сопровождать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако, судя по информации в сюжете на китайском телевидении, ее участие ограничится трехсторонней встречей с участием Си Цзиньпиня.

Кстати, в предыдущий раз Макрон посетил Пекин осенью 2019 года в период своего первого президентского срока. По его словам, он очень хотел туда отправиться для того, чтобы поспособствовать достижению мира между Россией и Украиной. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что после завершения конфликта Европа будет нуждаться в новой архитектуре безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Эммануэль Макрон анонсировал свой визит в Китай.