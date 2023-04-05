Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Duenzl; Личный архив Сергея Старикова; 5-tv.ru

Скандал во время полета прокомментировали в авиакомпании «Россия», совершавшей рейс.

Пассажир авиарейса Москва — Магадан устроил дебош во время полета, в связи с чем был задержан полицией после посадки.

На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что мужчина ведет себя неадекватно, явно нарушая общественный порядок, мешая другим пассажирам и создавая угрозу безопасности полета.

Ситуацию 5-tv.ru прокомментировали в авиакомпании «Россия», чей борт совершал рейс.

«Пассажир использовал нецензурную лексику, вел себя агрессивно, разбил монитор, встроенный в спинку впередистоящего кресла. На замечания бортпроводников и сидящих рядом пассажиров не реагировал», — сообщил официальный представитель компании-перевозчика Сергей Стариков.

Он добавил, что по прилету в аэропорт Магадана скандального пассажира передали в руки правоохранительных органов. Авиакомпания намерена рассмотреть вопрос о взыскании с мужчины ущерба за поврежденное оборудование воздушного судна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажиры рейса Екатеринбург-Дубай устроили драку на борту после распития спиртного. По прибытии в ОАЭ их задержала местная полиция и ближайшим рейсом отправила домой.