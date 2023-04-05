Стала известна предварительная причина смерти отца хоккеиста Мичкова

Магдалина Нуар 223

Предварительная причина смерти отца хоккеиста Мичкова не носит криминальный характер

Стала известна предварительная причина смерти отца хоккеиста Мичкова
Эксклюзив

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Никаких видимых признаков насильственной смерти на теле 51-летнего мужчины не обнаружили.

Предварительной причиной смерти отца российского хоккеиста Матвея Мичкова, которого искали несколько дней, стала проблема с сердцем. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Согласно последней информации, никакого криминала обнаружено не было. На теле мужчины нет никаких внешних признаков насильственной смерти. Как утверждает источник, Мичков имел проблемы с сердцем.

В тот трагический день отец спортсмена решил выйти прогуляться и подышать воздухом.

«По одной из версий, подойдя к пруду, ему стало плохо, он упал в воду и утонул», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что тело 51-летнего мужчины извлекли из пруда на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус в Сочи.

Несколько дней назад Андрей Мичков вышел из съемной квартиры в Сочи, сказал всем, что скоро вернется домой и пропал без вести.

Сын погибшего мужчины — Матвей Мичков — 18-летний спортсмен, один из сильнейших игроков драфта НХЛ 2023 года. Два года назад он стал лучшим нападающим. Кроме того, в 2021 году, он стал самым ценным игроком юниорского чемпионата мира. Сейчас хоккеист играет за краснодарский КХЛ «Сочи».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пропавшего несколько дней назад отца хоккеиста Мичкова нашли мертвым в пруду.

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