Цена измен? Почему Наталью Кустинскую до конца жизни преследовали трагедии

Фото: Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.

По красоте и таланту знаменитость могла конкурировать с самыми выдающимися актрисами мира. Ее называли русской Бриджит Бардо, но в какой-то момент счастье отвернулось от звезды.

Советская актриса Наталья Кустинская была одна из самых завидных невест своего времени. 5 апреля актрисе исполнилось бы 85 лет. Красота, талант, харизма — судьба, как думали многие, уже с рождения поцеловала знаменитость и оставалось только брать от жизни все, что она преподнесла на блюдечке… Но в какой-то момент кто-то словно спутал карты, и все пошло не так: будто пришлось отдавать долги. Измена одного мужа, смерть другого, потеря единственного сына. Удары судьбы Кустинской пришлось принимать до самого последнего дня.

Беспечная юность

Наталья была из тех советских тех детей, кому повезло быть залюбленным и избалованным ребенком. Девочка жила вместе с родителями в самом центре столицы на Малой Бронной. Ей покупались самые красивые платья, доставались самые завидные комплименты — мама и папа делали все, чтобы Наташа чувствовала себя маленькой принцессой. А она была и рада стараться — какая девочка не мечтает о сказке?

Уверенности юной красавице добавляло внимание мальчишек — те толпами дежурили под ее окнами и даже в подъезде, рассказывает aif.ru.

«С первого этажа по пятый стояли толпой», — цитирует издание знаменитость.

Шаги в профессию Наташа тоже дела с той же легкостью. То, что это будет творческий путь, никто не сомневался в семье, где папа — директор фильмов киностудии «Мосфильм», мама — эстрадная певица. Так девочка и оказалась сначала студенткой Музыкального училища имени Гнесиных, а потом — ВГИКа.

Как он мог?

Не удивительно, что при своих данных Наталья Кустинская долго в невестах не ходила — в 18 лет ее сердце завоевал режиссер Юрий Чулюкин. В актерских кругах потом шептались, что начинающая актриса пошла под венец не столько ради любви, сколько ради карьеры. Какой муж-режиссер не отдаст любимой лучшую роль? Именно на это Кустинская и рассчитывала, когда были запланированы съемки картины «Девчата». Но худсовет в Наталье Тосю не увидел. Роль в итоге досталась Надежде Румянцевой, а Кустинской — неоправданные надежды. За это она и затаила глубокую обиду на супруга, оказавшегося не всемогущим.

«Я не могла простить Юре такое предательство! Он меня и сам не снимал, и к другим режиссерам не отпускал. Говорил, что я стану знаменитой и уйду от него», — вспоминала актриса.

Позже Чулюкин, наконец, выполнит обещанное, предложив супруге роль в фильме «Королевская регата». Но отношения пары это не наладило: последней каплей стали слухи об измене режиссера. Кустинская решила во всем удостовериться лично: узнала адрес и явилась в квартиру любовницы. У той при этом хватило наглости завить, что режиссер больше не любит актрису.

Знаменитость церемониться не стала и поставила в своем первом браке жирую точку, хоть супруг и молил о прощении.

Но и сама актриса, по информации KP.RU тоже преданностью не отличалась. Предположительно, у нее был роман с актером Олегом Стриженовым, о чем после узнала его жена — все закончилось громким скандалом. Это, по версии издания, тоже напрямую сказалось на разводе Кустинской и Чулюкина.

Закрутила с Магомаевым, увела у Фатеевой

Наталья Кустинская и Наталья Фатеева. Фото: Кадр из к/ф «Три плюс два», реж. Генрих Оганисян, 1963 г.

Очередной брак у советской Бриджит Бардо случится через два года, в 1968-м. Ее избранником стал переводчик в посольстве СССР в Индии, а потом — сотрудник Министерства внешней торговли СССР Олег Волков. Мужчину, кстати, звезда увела из семьи, но лучшее, что случилось в этом союзе — рождение сына Дмитрия. В остальном Наталья, видимо, удовлетворена личным счастьем не была и искала чего-то большего. В этих поисках завертелся роман с выдающимся советским артистом Муслимом Магомаевым. Роман, как уверяет KP.RU, был мимолетным, но Кустинская об этом нисколько не жалела. В свое оправдания она отмечала, что сердцу не прикажешь. Да и кто бы устоял перед чарами Магомаева, недоумевала она.

В период второго замужества Натальи состоялась, пожалуй, одна из самых судьбоносных встреч Кустинской. Как-то знаменитость пригласила домой гостей, среди которых был летчик-космонавт, герой Советского Союза Борис Егоров. Мужчина в буквальном смысле влюбился в молодую блондинку с первого взгляда. Своей красотой она затмила его красавицу-жену и тоже актрису, и тоже Наталью — Фатееву. Причем обе девушки на тот момент уже имели всесоюзную славу благодаря картине «Три плюс два» и стали подругами. Тогда Фатеева и предположить не могла, что на съемочной площадке перед ней будущая соперница, которая в два счета уведет любовь всей ее жизни.

Кустинскую, тоже потерявшую почву под ногами из-за любви к космонавту, вряд ли, одолевали муки совести. На фоне нового романа померкло все и все. Даже девятимесячный сын не заставил одуматься знаменитость — она все равно ушла от переживающего предательство мужа-дипломата. По словам Кустинской, мужчине было настолько плохо, что он едва не наложил на себя руки.

Конец истории

Но и в этих бурно развивающихся отношениях грустный финал оказался не за горами. Только здесь уже все решала не Наталья. Со временем, рассказывала Кустинская, чувства Егорова к ней остыли, и он начал поглядывать в сторону других женщин, более молодых.

В разваливающейся на части семье все больше случались скандалы, а иногда доходило и до рукоприкладства. От прежней роскошной жизни — с бриллиантами, ухаживаниями, светскими раутами — не осталось и следа.

Окончательно брак рухнул в 1989-м — Кустинская тогда получила травму и загремела в больницу. Там она и узнала пренеприятное известие — у мужа есть другая. Простить измену любимому она не смогла, хоть потом об этом и пожалела. Семейное счастье в общей сложности продлилось без малого 20 лет.

Замуж невтерпеж

Многие ошибки прошлого Кустинская начнет анализировать уже на закате своей красивой жизни. До этого момента она будет спотыкаться, идти дальше, снова спотыкаться. На этом пути появится еще один достойный кандидат на сердце знаменитости — профессор МГИМО Геннадий Хромушин. С ним Кустинская тоже не побоится пойти под венец, уже в четвертый по счету раз.

Как отмечает aif.ru, муж обожал свою знаменитую супругу и пытался угодить ей во всем. И так было все 12 лет супружеской жизни. Рухнула она в начале 2000- х, когда профессор получил серьезную травму плеча. Мужчине сделали операцию, но занесли инфекцию — пришлось снова ложиться под нож хирургов. Потихоньку здоровье стало восстанавливаться. Однако радоваться, как оказалось, рано: однажды супруг телезвезды возвращался домой и упал буквально в нескольких шагах от входной двери. Мужчину обнаружил мертвым на лестничной клетке сын Кустинской Дмитрий.

Ушел внук, потом — сын

А следом, через несколько месяцев, в мир иной отправится и он сам, в свои 32 года. К этому возрасту молодой человек успеет пуститься во все тяжкие — алкоголь, наркотики — и в результате заболеет СПИДом.

Все это будет через много лет после того, когда Дима вытянет счастливый билет и получит главную роль в картине «Чучело». Но на этом дверь в счастливое будущее, можно сказать, закроется. Жизненные соблазны через годы возьмут верх над юношей.

Меньше чем за год ему, правда, посчастливится стать отцом, но ненадолго — внук Кустинской проживет всего семь месяцев. На фоне этого горя мужчина впадет в глубокую депрессию и скончается от сердечной недостаточности.

Для Кустинской потеря сына и внука тоже станет началом конца. Знаменитость постепенно пристрастится к алкоголю, а параллельно будет делать попытки снова построить личное счастье. Так, в ее жизни появится пятый муж Владимир Масленников, который умрет от рака через пять лет брака. В шестой раз артистка распишется с давним поклонником Стасом Ваниным. Правда, с его стороны это будет женитьба по расчету и, как только он попытается отжать московскую квартиру актрисы, она быстро подаст на развод.

Сама телезвезда уйдет из жизни в декабре 2012 года в полном одиночестве. Этому будут предшествовать многочисленные травмы и тяжелые хронические заболевания. На момент смерти, 13 декабря, звезде было 74 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему актриса Наталья Фатеева не общается с детьми.