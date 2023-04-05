Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

Боевики стянули в регион резервы и «ждут отмашки», сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Украинские войска завершили подготовку к контрнаступлению в Запорожской области, стянув туда резервы живой силы, бронетехники и боеприпасов. Об этом сообщил член главного совета администрации региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Они готовы и ждут отмашки. Все может произойти в любой момент, и мы готовы во всеоружии встретить врага», — заявил он РИА Новости.

Рогов добавил, что попытка «контрнаступа» может стать началом краха украинской армии и режима Зеленского.

Недавно экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские войска со 100-процентной вероятностью понесут огромные потери при попытке контрнаступления, так как серьезно проигрывают российской армии в вооружении.

По словам Арестовича, для успешного наступления Украине нужны ракеты с дальностью 100-150 километров, которые Запад не спешит ей поставлять, несмотря на постоянные обещания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские военные начали строить под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные позиции.