Политолог раскрыл выгоду для России от председательства в ООН

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Foreign Affairs of R

В течение апреля российская сторона будет возглавлять Совбез Организации Объединенных Наций. Что это даст нашей стране?

Председательство России в Совете безопасности ООН в период с 1 по 30 апреля даст возможность нашей стране продвинуть в международную повестку первоочередные для Москвы вопросы. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в беседе с URA.RU.

Политолог напомнил, что в Совбез ООН входят 15 государств, среди которых есть постоянные и непостоянные члены. Председательствующая страна там меняется каждый месяц, и сейчас настала очередь России. Это не дает ей дополнительных прав и возможностей, но позволяет более активно продвигать в обсуждение важные для нее темы, пояснил эксперт. Однако, добавил он, из-за ситуации на Украине Россия может столкнуться на совещаниях Совбеза с саботажем стран Запада.

«У них есть право вето, которое закреплено в уставе и которым государства, как и Россия, пользуются. Если, предположим, РФ будет вносить в повестку не устраивающие их вопросы, то они просто забаллотируют (оставят невыбранным — Прим. ред.) и все», — отметил Топорнин.

В пример он привел недавнюю ситуацию, когда Москва предложила создать международную группу по расследованию диверсии на «Северных потоках», однако западные страны и зависимые от них государства третьего мира из состава Совбеза не поддержали эту идею.

«Вот так и торпедируются различные инициативы. Поэтому в принципе очень просто свести эффективность работы Совбеза к минимальным значениям», — указал политолог.

Он обратил внимание на то, что из-за регулярного несовпадения позиций сторон, которое усилилось с начала российской спецоперации на Украине, ООН столкнулась с кризисом бездействия, а Совбез организации фактически утратил дееспособность. Иначе говоря, конфликтующие страны — Россия с одной стороны и «коллективный Запад» с другой — постоянно блокируют инициативы друг друга, пользуясь своим правом вето.

«На сегодня из-за такой конфронтационной позиции стран дееспособность Совбеза ООН находится на очень низком уровне. Никакие эффективные решения не принимаются, он все больше превращается в орган, где нужно выступить, озвучить свою позицию, „заклеймить“ противника дипломатическими методами, но не прийти к результатам. Мы все больше видим, как ООН впадает в кризис бездействия», — констатировал Топорнин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что союзники США в Совете безопасности ООН воздержались при голосовании за принятие российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Более того, они обвинили Россию в предвзятости и попытке политизация расследования.