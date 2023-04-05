Работе в отрасли ОПК до конца года обучат 12 тысяч человек

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Готовить специалистов этой отрасли теперь будут по новой госпрограмме.

Двенадцать тысяч человек до конца года обучат и трудоустроят в сфере оборонно-промышленного комплекса. Готовить специалистов этой отрасли теперь будут по новой госпрограмме. Устроиться в «Алмаз-Антей», «Ростех» или на «Уралвагонзавод» теперь можно, пройдя курсы повышения квалификации.

Вот только возьмут на них не всех. У кого больше шансов, знает Дмитрий Вахницкий.

Жан Расторгуев пришел на Уралвагонзавод в 19 лет, об управлении современными станками знал только то, что успел усвоить в центре обучения за полгода. Сейчас он уже наставник, и сам учит тех, кто прошел профессиональную переподготовку или повышение квалификации.

«Кто только прошел обучение, они имеют какие-то базовые знания, но которые очень сложно применить на практике, и я как раз им помогаю эти знания применять и правильно изготавливать детали», — поясняет оператор станков Жан Расторгуев.

Кадры для предприятий оборонно-промышленного комплекса теперь будут готовить по специальной госпрограмме. Только в этом году планируют обучить и трудоустроить 12 тысяч человек. Всем желающим нужно будет обратиться в центры занятости — там постоянно обновляют информацию, какие именно специалисты нужны оборонке.

«Поддерживаем связь с работодателем по этому вопросу, актуализируем программы. Три тысячи вакансий сейчас у нас в работе, из наших партнеров такие известные всем холдинги, как „Алмаз-Антей“, одна из крупнейших корпораций машиностроительных „Ростех“, гигант России по производству микроэлектроники „Ангстрем“», — говорит замдиректора столичного центра занятости населения «Моя работа» Игорь Васин.

Предприятия ОПК и сами до сих пор готовили специалистов в учебных центрах. Например, на ульяновском авиазаводе основная потребность — рабочие специальности. Слесари, фрезеровщики, токари. Но инженеров — особенно со специфическими навыками, которые требуются в том же авиастроении, также не хватает.

«Мы ведем и переподготовку работников инженерно-технических специальностей — инженеры-технологи, и конструкторы — они у нас проходят подготовку по различным специализированным курсам», — поясняет замдиректора филиала «Авиастар» (Ростех) Юрий Исаков.

Обычно для переподготовки прежняя специальность не важна. Но предприятия ОПК — особый случай. Здесь в программу обучения будут приниматься соискатели с техническими базовыми знаниями. Научить филолога управлять современным станком за полгода невозможно, объясняют в Московском государственном технологическом университете «Станкин». На его базе и будут готовиться кадры для российской оборонки. Чтобы после гарантированно трудоустроиться, нужно выполнить ряд требований.

«Первое — он должен заключить этот ученический договор с тем самым предприятием ОПК, от которого он направляется на обучение, второе — он должен получить направление от службы занятости населения, третье — он должен успешно завершить обучение, пройти аттестацию, и после этого практически точно он будет трудоустроен на предприятие», — говорит директор межотраслевого института развития инновационных технологий Алевтина Можаровская.

Обучение будет проходить онлайн. Это существенно расширит географический охват. Но главное — 70% курса — практика. Ведь применять полученные знания придется в цехах заводов. Те, кто уже попал в госпрограмму, признаются — почти для всех решающий фактор один.

«Во-первых, это стабильная зарплата, высокая, это государственная работа! Коммерческая компания может сказать тебе, а ты нам не нужен, на государственной такого нет. Даже не самое главное — карьерный рост. Это просто оказывать пользу», — считает инженер-акустик Дмитрий.

Затраты предприятия ОПК на обучение новых специалистов будут компенсировать из федерального бюджета — для этих целей уже зарезервировано более семисот миллионов рублей. Рассматриваются и другие способы ускоренного пополнения кадров — выделение дополнительных бюджетных мест в учебных заведениях, переориентация молодых специалистов. Причем речь не столько о кадровом дефиците в отрасли, сколько о том, что перед российской оборонкой — новые вызовы. Решить которые можно лишь значительно увеличив объемы производства.