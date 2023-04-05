Агрессивный пациент напал на врачей в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru

Вскоре к нему поспешила «подмога». В дело пришлось вмешаться правоохранителям.

В Подмосковье мужчина угрожал физической расправой врачам и их родственникам. Дебошир поступил в отделение без сознания и медики приняли решение перевести больного в реанимацию. Там он пришел в себя и, оскорбляя всех вокруг, напал на врачей. Вскоре к нему присоединились и сопровождающие его люди.

Мужчины, которые привезли пострадавшего в больницу, начали ломать дверь в отделение интенсивной терапии. Снаружи в этот момент пришедший в себя дебошир вырывался из реанимации. В итоге успокоить странную компанию смог только наряд полиции.