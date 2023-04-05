«Я хочу! Я буду»: на российские экраны выходит комедия режиссера Павла Воронина

Фото, видео: Кадр из к/ф «Я хочу! Я буду!», реж. Павел Воронин, 2023 г.; 5-tv.ru

Это не просто фильм, а пособие по психологии.

Как в один момент кардинально изменить свою жизнь и бросить вызов стереотипам? А еще постоянно попадать в неловкие ситуации, но при этом наконец обрести настоящее счастье? Все это знает и практикует Надя — героиня новой комедии Павла Воронина «Я хочу! Я буду». Наш кинокритик Николай Никулин уже посмотрел новинку и рассказывает, почему на нее обязательно нужно сходить каждому.

Ей исполнилось 45, она легко относится к своему возрасту. Ее зовут тетя Надя. Играет ее Екатерина Гусева. И пусть у ее персонажа сын разгильдяй, муж давно потерял к ней интерес — на жизнь она привыкла не жаловаться. И напрасно. Племянница в исполнении Валентины Ляпиной, девушка бойкая и жизнелюбивая. Она советует тете Наде расслабиться, зажить своей жизнью, и сходить на пару свиданий, зарегистрировавшись на сайте знакомств. Так происходит преображение главной героини.

«Я ее так люблю и полюбила. И жалко мне ее. Она какая-то добрейшая. Живет семьей своей и своими студентами, вузом. Но она этого не заслуживает. Но эта тетя Надя становится Надеждой!» — рассказывает актриса Екатерина Гусева.

На премьере фильма «Я хочу! Я буду» собралась творческая команда в полном составе. Тут и исполнительница главной роли Екатерина Гусева, и режиссер Павел Воронин. И Станислав Дужников, сыгравший смешного и даже карикатурного мужа Нади.

«Если мой персонаж в этой истории будет поучительный элементом, я буду только счастлив. Менять свою жизнь надо с самого себя. Чем больше ты меняешься сам, тем круче меняется твоя судьба», — рассказал актер Станислав Дужников.

А ведь главная героиня хотела как-то освежить их отношения, да муж вместо того чтобы сделать комплимент -попросил пожарить пельмени. Не удивительно, что Надя решила поменять свою жизнь.

«Фильм — как пособие по психологии. Зайдя в зал, ты словно оказываешься на сеансе по личностному росту. И просмотр такой легкой комедии — это первый шаг к тому, чтобы сказать: «Нет отчаянию», — говорит кинокритик.

«Кино — это компиляция событий, мне кажется, что основной посыл, который там заложен. Он близок. Со мной такая история со мной случалась. Она мне близка. И будет близка многим», — рассказывает режиссер Паве Воронин.

«Это главное, что мешает людям обычно. Что они просто не верят в себя и чего-то боятся. А надо просто рисковать. Надейся, верь. Люби себя и других», — рассказывает актриса Валентина Ляпина.

Кроме того, в комедии снялись Андрей Нестеренко, Игорь Жижикин, Антон Лаврентьев. А певица Валерия исполнила песню «Синица», которая стала саундтреком к фильму. Получилась легкая ненавязчивая романтическая комедия. Если уж говорить о личностных проблемах, то вот так — с улыбкой и позитивом.