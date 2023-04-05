Тройной удар: как сокращение добычи нефти ОПЕК+ отразится на экономике США

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Вашингтон оказывается в невыгодном положении.

Энергетическая политика Саудовской Аравии направлена против США, от чего Россия находится в выигрышном положении. Такое мнение выразила обозреватель британского издания The Telegraph Мелисса Лоуфорд.

На днях по итогам заседания министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ сообщил, что часть стран-экспортеров нефти, в том числе РФ, Саудовская Аравия и ОАЭ, сократят добычу нефти. Они договорились действовать согласно этому решению с мая по конец текущего года. Общее сокращение составит 1,66 миллиона баррелей в сутки.

«Западу нанесен тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ говорит, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. Рост цен на нефть также ослабит санкции в отношении России, чьи доходы вырастут», — заявила британский обозреватель.

Говоря о выигрышном положении России, Лоуфорд сослалась на доклад аналитика Бенджамина Хильгенштока. Тот посчитал, что доходы Москвы вырастут примерно на 2,7 миллиона долларов в год, если цены на сырую нефть возрастут на один доллар.

Обозреватель также подчеркнула, что «коллективный Запад» опоздал со своими санкциями на российское топливо. Ограничения были введены в конце 2022 года, но как только доходы Москвы начали снижаться, в дело вмешались партнеры из ОПЕК+ и восстановили баланс. Пока Россия зарабатывает, Запад слабеет под давлением инфляции, заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саудовская Аравия отказалась продавать нефть по навязанной Штатами цене.