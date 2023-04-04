Пара из Свердловской области задержана по подозрению в шпионаже в пользу Украины

ФСБ задержала супружескую пару в Свердловской области по подозрению в шпионаже в интересах Украины

Фото, видео: © РИА Новости / Pavel Volkov; Пресс-служба управления ФСБ по Свердловской области; 5-tv.ru

Молодые супруги планировали получить 100 тысяч рублей за свои «услуги».

По подозрению в шпионаже в интересах Украины задержана супружеская пара из Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону. Молодые люди обвиняются в государственной измене, они действовали в ущерб одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Нижнем Тагиле.

По данным ФСБ, задержанные передали украинским спецслужбам сведения военно-технического характера, некие чертежи, которые могут быть использованы против Вооруженных сил (ВС) России на полях спецоперации по защите Донбасса.

Расследование дела по статье 275 Уголовного кодекса РФ (Госизмена) продолжается, в квартире супругов были найдены вещественные доказательства их шпионской деятельности.

В отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса еще в момент задержания, судя по видео, распространенному пресс-службой ФСБ, оба признались в передаче чертежей. Они рассчитывали получить за свою работу на украинские спецслужбы 100 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru публиковал свежие подробности дела о задержании корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, который также обвиняется в шпионаже против России.