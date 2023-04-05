Гипнокоучинг: что это такое и стоит ли обходить такие тренинги стороной

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Дипломированные психологи и терапевты уже вовсю бьют тревогу.

Жертв так называемых тренингов личностного роста в России становится все больше. В погоне за суперспособностями преуспевающий врач из Санкт-Петербурга стал шаманом и начал практиковать сомнительные курсы гипнокоучинга. Закончилось все трагически. По некоторым данным, наставник мужчины до сих пор ведет свою деятельность. Гипнокоучинг — что это, почему популярно и чем опасно? В этом разбирался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

«На меня тряпочку повязали, которой вытирали мертвеца. Это колдовские методики», — рассказывает гипнокоуч.

Камень, тряпочка, грибы. Целителей-гипнокоучей с таким арсеналом — десятки, а то и сотни по всей России. «Врачеватели» обещают решить чуть ли не все проблемы со здоровьем, семьей, работой. Даже заглянуть в прошлое… за приличную сумму.

«Даже если первая консультация — бесплатная, гипнокоуч не упустит возможности заработать. Этот, например, за курс берет 1000 долларов. Я пожаловался на выдуманные страшные головные боли, бонусом мне предложили травы и грибы. Он сам употребляет мухоморы. Возможно, заверил гипнокоуч, мои боли — это сверхспособность», — рассказал журналист.

«Я предполагаю, у вас есть дар. Возможно, ваша фишка — это яснослышание», — сказал гипнокоуч.

Эксперименты с грибами для стоматолога из Петербурга Максима Кудряшова привели к трагедии. Некогда преуспевающий врач бросил работу, с головой ушел в гипнокоучинг, а позже, был найден мертвым в ванне, с множеством ножевых ранений. Теперь следователи без всякого гипноза разбираются, связано ли это с тем, что шаман плотно подсел на курсы другого коуча — Павла Дмитриева. Как раз с грибами и одурманивающими травами.

Завлекают клиентов тем, что обещают мгновенно помочь, часто онлайн.

«Гипноз просто так сложно продать. Они к гипнозу приделали коучинг, который является хайпом модным направлением. Гипнокоучинг — это точно не коучинг. Это гипноз, который маркетинговым способом упакован в оболочку коучинга», — рассказал председатель правления Ассоциации русскоязычных коучей Андрей Королихин.

«Это антидепрессанты, это от тревоги, это для мозга», — рассказывает пострадавший от таких практик.

Это уже не гомеопатия — настоящих лекарств на несколько тысяч рублей Николаю выписал врач, чтобы тот оправился от курсов коуча-психолога.

«Он использовал сектантские методы. Изменение сознания. У меня отвращение было от всего мира. Весь смысл моей жизни — это он», — рассказывает пострадавший Николай Петров.

Дипломированные психологи и терапевты бьют тревогу. К новомодным увлечениям надо относиться с долей скептицизма.