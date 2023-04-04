Суд арестовал Дарью Трепову до 2 июня по делу о теракте в кафе Петербурга

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Петербурженка обвиняется по двум статьям уголовного кодекса.

Басманный суд Москвы арестовал обвиняемую по делу о теракте в кафе Петербурга Дарью Трепову до 2 июня, удовлетворив требование следствия о заключении фигурантки под стражу. Видео из зала суда появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее сообщалось, что 26-летнюю Трепову доставили в Москву для суда. Ей предъявили обвинение по двум статьям уголовного кодекса: «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой».

Взрыв в заведении на Университетской набережной прогремел 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского. Журналист погиб, число пострадавших по последним данным выросло до 40 человек.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры последних мгновений жизни военкора Татарского.