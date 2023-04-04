Российский сапер рассказал, как обезвреживает «неизвлекаемые» американские мины

Сапер с позывным «Чечен» заявил, что российские военные обезвреживают мины из США

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

Коварные боеприпасы взрываются при приближении металлических предметов.

Российские саперы в Луганской народной республике (ЛНР) столкнулись с «неизвлекаемыми» минами производства США, которые взрываются при приближении металлических предметов. Об этом сообщил сапер добровольческого батальона СДД БАРС-13 «Русский мир» с позывным «Чечен».

«Мы недавно сталкивались с американскими (минами. — Прим. ред.). Мне повезло — я просто не нашел броню, не надел разгрузку и стал ее снимать. Я вообще ничего о ней не знал, мне подфартило», — цитирует бойца URA.RU.

По словам «Чечена», он расколол одну мину и извлек содержимое, которое передали затем в регулярные части российских войск.

У российских саперов сейчас огромный объем работы не только непосредственно в зоне боевых действий, но и на освобожденных территориях. В частности, они разминируют поля под Мариуполем, где украинские боевики при отступлении оставили десятки ловушек и фугасов. Среди опасных находок немало взрывчатки натовского образца.

По запросам мирных жителей саперы проверяют их приусадебные участки, где во множестве лежат неразорвавшиеся снаряды. За сутки только одно подразделение обезвреживает более 100 таких боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как кинологи Росгвардии учат служебных собак искать боеприпасы стран НАТО.