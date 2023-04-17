Можно скатиться в нарочитость: Бояков представил кинокартину «Русский крест»

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По сюжету главный герой Иван Росток в исполнении Михаила Пореченкова пребывает в состоянии нравственного падения.

В Москве прошла премьера кинокартины «Русский крест» по одноименной поэме Николая Мельникова. Режиссером фильма выступил Эдуард Бояков, а главную роль исполнил Михаил Пореченков.

По сюжету главный герой Иван Росток пребывает в состоянии нравственного падения. После явления ему Святого Георгия он, чувствуя в себе внутренние силы, решает встать на праведный путь и восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.

Отличительная особенность фильма заключается в том, что реплики звучат в стихотворной форме. Поэма, являющаяся основой кинокартины, написана четырхестопным хореем, который, по словам Эдуарда Боякова, близок для восприятия русским человеком. Режиссер назвал произведение Мельникова «литературным памятником православной культуры» и отметил, что своей простотой текст может оттолкнуть людей, обладающих снобизмом, однако именно в этой простоте и заключается сила и мощь произведения.

«Это поэма действительно соответствует этому удивительному запросу, который есть в русском языке, в русском пространстве, в русском народе. Запрос на что-то содержательное, ценное, глубокое и не перегруженное лишними деталями», — выражает свое мнение режиссер.

Эдуард Бояков изначально представлял главного героя худым невротиком и не видел в этой роли Михаила Пореченкова. Актер же, наоборот, посчитал, что персонаж должен быть русским богатырем, над чем режиссер посмеялся.

«Если бы я искал исполнительницу на роль Бабы Яги и пришла бы какая-нибудь Мисс Мира, она бы тоже могла сказать мне: «Я думаю, что Баба Яга должна быть красивая, длинноногая», — сыронизировал Эдуард Бояков.

Режиссер признался, что их съемочная группа долго искала актера на роль Ивана Ростка. На пробах им удалось поработать со многими удивительными артистами. Тем не менее, им всегда чего-то не хватало. В Михаиле Пореченкове, напротив, создатели фильма увидели тот самый жизненный опыт, благодаря которому актер смог передать всю боль и страдания своего персонажа.

«Сыграть такую роль невозможно, не понимая, о чем идет речь. То, что Михаил не одну ночь провел в Оптиной пустыне, то, что у него были и есть связи с монастырями русскими, с духовниками… Этот опыт совершенно необходим для того, чтобы сказать что-то на эту тему. Это очень опасная тема. Это радиация на самом деле. Это такая территория, где очень легко скатиться в нарочитость, высокомерное мессианство. У Михаила этого нет, он шел от себя», — считает Бояков.

Михаил Пореченков признался, что участие в кинокартине было его заветной мечтой, которая в конечном итоге осуществилась. Актер серьезно подошел к проекту. Перед съемками он даже получил благословение от старца Илия.

«Мы потратили кусочек себя, кусочек своей души, своих умений, чтобы эта картинка состоялась. Конечно, высшие силы нам тоже помогали: с погодой, с занятостью <> Я хотел это сделать, и мне было позволено. Это же вопрос внутреннего странствия и движения к Создателю. Поэтому я это оставлю при себе. Это мой путь, моя история. Это кино — один из больших шагов в этом движении к небесному Иерусалиму», — делится Пореченков.

Кинокартина действительно никого не может оставить равнодушным и своей глубиной дотрагивается до тех уголков души, в которые люди не всегда готовы подпустить даже самых родных. Повороты сюжета не только держат зрителя в напряжении, но и разбивают его сердце на тысячи осколков. И даже самая сдержанная публика проникнется историей маленького человека, простого мужика Ивана Ростка, который решил встать на путь божий.

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