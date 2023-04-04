В Подмосковье мужчину признали виновным в организации вещания «Радио Свобода»*

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov; Пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области; 5-tv.ru

Житель МО кустарным способом собрал радиопередатчик без согласования в соответствующих инстанциях.

В подмосковных Люберцах мужчина признан виновным и привлечен к административной ответственности за организацию вещания запрещенного «Радио Свобода»* с помощью самодельного радиопередатчика. Правоохранительные органы решают вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела за распространение мужчиной фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Уточняется, что управлением были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых было установлено, что правонарушитель собственноручно «кустарным способом» собрал аппарат без разрешения соответствующих ведомств и организовал радиовещание запрещенного СМИ.

В Пресс-службе УФСБ отметили, что Роскомнадзор предоставил материалы, по которым мужчина был признан виновным по второй и третьей частям статьи 13.4 КоАП РФ, предусматривающей наказания за нарушение требований по использованию радиочастотного спектра и правил радиообмена, и привлечен к ответственности.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства организации противоправной деятельности. Мужчине может грозить уголовная ответственность за распространение ложной информации о российской армии и деятельности ВС РФ в зоне проведения спецоперации.

* — СМИ, признанное в РФ иноагентом.