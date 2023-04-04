Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин посетил кафе, где был убит военкор Татарский

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Предприниматель почтил память журналиста и провел беседу с российскими активистами прямо на месте трагедии.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин посетил кафе, в котором произошел теракт, повлекший смерть известного военкора Владлена Татарского. Информацией об этом поделилась пресс-служба предпринимателя в Telegram-канале.

Евгений Пригожин провел в печально известном заведений на Университетской набережной в Санкт-Петерурге беседу с активистами движения «Кибер Фронт Z». Основатель ЧВК также почтил память покойного журналиста на месте трагедии.

Владлен Татарский погиб 2 апреля во время творческой встречи в кафе «Стрит-бар». На мероприятии появилась некая Дарья Трепова, которая вручила военкору статуэтку, начиненную взрывчаткой. Подозреваемая задержана и перевезена в Москву. СК предъявил ей обвинение.

Ранее 5-tv.ru писал, какое обвинение было предъявлено Треповой.