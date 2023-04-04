Пропавшего несколько дней назад отца хоккеиста Мичкова нашли мертвым в пруду
Отец игрока хоккейного клуба «Сочи» Мичкова найден мертвым
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Поиски мужчины продолжались двое суток. Что же произошло с 51-летним отцом спортсмена?
Пропавший отец игрока хоккейного клуба «Сочи» Матвея Мичкова был найден мертвым в Сочи. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
На данный момент известно о том, что тело 51-летнего мужчины извлекли из пруда на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.
Обстоятельства смерти пока не ясны. Об их характере сообщат после проведенного расследования. Во многих СМИ пишут, что в тот вечер он ни с кем не вступал в ссору и, более того, обладал очень крепким здоровьем.
До этого стало известно о том, что Андрей Мичков 2 апреля, около 21:00, покинул свою съемную квартиру и пообещал скоро вернуться, а после пропал с без вести. Полиция тут же начала проводить поисково-спасательную операцию.
Сын погибшего мужчины — Матвей Мичков — 18-летний спортсмен, один из сильнейших игроков драфта НХЛ 2023 года. Два года назад он стал лучшим нападающим. Кроме того, в 2021 году, он стал самым ценным игроком юниорского чемпионата мира. Сейчас хоккеист играет за краснодарский КХЛ «Сочи».
Ранее 5-tv.ru рассказал, как вторые сутки ведется розыск отца хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова.