Пропавшего несколько дней назад отца хоккеиста Мичкова нашли мертвым в пруду

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Поиски мужчины продолжались двое суток. Что же произошло с 51-летним отцом спортсмена?

Пропавший отец игрока хоккейного клуба «Сочи» Матвея Мичкова был найден мертвым в Сочи. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На данный момент известно о том, что тело 51-летнего мужчины извлекли из пруда на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

Обстоятельства смерти пока не ясны. Об их характере сообщат после проведенного расследования. Во многих СМИ пишут, что в тот вечер он ни с кем не вступал в ссору и, более того, обладал очень крепким здоровьем.

До этого стало известно о том, что Андрей Мичков 2 апреля, около 21:00, покинул свою съемную квартиру и пообещал скоро вернуться, а после пропал с без вести. Полиция тут же начала проводить поисково-спасательную операцию.

Сын погибшего мужчины — Матвей Мичков — 18-летний спортсмен, один из сильнейших игроков драфта НХЛ 2023 года. Два года назад он стал лучшим нападающим. Кроме того, в 2021 году, он стал самым ценным игроком юниорского чемпионата мира. Сейчас хоккеист играет за краснодарский КХЛ «Сочи».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как вторые сутки ведется розыск отца хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова.