Сложности мобилизуют: Александр Маршал о современной музыкальной индустрии

Музыкант является настоящим патриотом и постоянно посещает Донбасс с гастролями.

Трудности мобилизуют творчество. Своим мнением поделился музыкант Александр Маршал на гала-концерте, посвященном первому финалу музыкального конкурса «Автора!»

На фоне специальной военной операции (СВО) увеличилось количество патриотических песен. Тем не менее, по мнению Александра Маршала, композиции на другие тематики также не теряют своей актуальности.

«И в годы Великой Отечественной войны мы же помним, какие рождались красивые песни. Не только о войне. Это всегда мобилизует к тому, чтобы человек хотя бы на какое-то время отвлекся от каких-то серьезных событий. Это необходимо. Это путь к нашей душе», — рассуждает музыкант.

Артист убежден, что сейчас важны и нужны любые песни. Единственное, без матерной составляющей.

«Это я считаю, уже лишнее. Это неправильно», — отметил Маршал.

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