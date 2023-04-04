На крыльях любви: очевидцы раскрыли причины падения мужчины с 19-го этажа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Helmut Meyer zur Capellen; 5-tv.ru

В невероятной истории появились новые подробности.

Стала известна причина, по которой житель Воронежа выпал из окна 19-го этажа вечером 3 апреля. По словам очевидцев, он страдал от неразделенной любви. При этом ни он, ни его возлюбленная не являются жителями многоэтажки.

Местная жительница отметила, что видела пострадавшего накануне случившегося.

«Он около часа находился в подъезде. Он пришел и, судя по камерам, то, что мы увидели сегодня, он был абсолютно трезвым. У него было, видимо, с собой. Его видели здесь накануне», — рассказывают жители.

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Возлюбленная мужчины была среди очевидцев трагедии. По словам жительницы многоэтажки Ирины, она громко визжала, увидев, что произошло.

Подробностями истории 5-tv.ru делился ранее. Мужчина пролетел порядка 60 метров и приземлился на крышу автомобиля Nissan. Судя по всему, именно это спасло его от гибели. При помощи спасателей пострадавший смог подняться на ноги и даже спел подоспевшим медикам песни о любви.