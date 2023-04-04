Службы заказа такси будут отвечать за отсутствие ОСАГО у водителей

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По статистике, только каждый третий таксист в России имеет при себе необходимый документ.

За такси без ОСАГО ответят службы заказа. Недобросовестных агрегаторов предлагают штрафовать на 100 тысяч рублей за каждую такую машину, пишут «Известия».

Сейчас в России только каждый третий таксист работает со страховкой. Остальные ездят либо без полиса, либо с ОСАГО не для работы в такси. Такой полис стоит примерно втрое дороже страховки личного автомобиля — около 50 тысяч рублей. За меньшие деньги страховщики попросту не хотят рисковать.

В прошлом году только в Москве в аварию попали почти две тысячи автомобилей перевозчиков. В девяти случаях из десяти виновным признали именно таксиста.