Восемь автомобилей ГИБДД понадобилось для погони за лихачем в Новосибирске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Причина того, почему водитель решил скрыться от правоохранителей, неизвестна.

Сразу восемь служебных автомобилей ГИБДД понадобилось, чтобы догнать лихача в Новосибирске. Видео масштабной погони попало в объективы камер наблюдения.

Причины преследования пока не называются. На данный момент известно, что водителю все же не удалось уйти от стражей порядка, в какой-то момент его остановили и задержали. Теперь нарушитель дает показания в отделении.