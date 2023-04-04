Россия передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер-М»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; Минобороны РФ; 5-tv.ru

На полигоне Минобороны РФ уже началось обучение белорусских ракетчиков.

Россия передала белорусским военным ракетный комплекс «Искандер-М», с помощью которого можно использовать снаряды в ядерном исполнении. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) „Искандер-М“. Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении», — заявил Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Военнослужащих Белоруссии уже начали обучать использованию ракетного комплекса. С 3 апреля на российском полигоне началось обучение белорусских расчетов порядку применения «Искандер-М». Как отметил Шойгу, это необходимо для защиты союзного государства России и Белоруссии.

Ракетный комплекс способен уничтожать системы ПВО и ПРО противника на расстоянии до 500 километров.

Также на совещании Сергей Шойгу сообщил, что часть самолетов штурмовой авиации ВС Белоруссии получила возможность наносить удары ядерным оружием по объектам противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии по поручению президента начали проверку боеготовности вооруженных сил.