Вторые сутки ведется розыск отца хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; 5-tv.ru

Мужчина ушел из съемной квартиры вечером в воскресенье и больше не выходил на связь.

В городе Сочи исчез отец игрока хоккейного клуба «Сочи» Матвея Мичкова. Два дня о местоположении и состоянии 51-летнего мужчины нет никакой информации. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Последний раз мужчину видели 2 апреля. Сейчас полиция совместно с волонтерами проводит поисково-спасательную операцию для розыска пропавшего отца Мичкова.

По данным источника 5-tv.ru, мужчина в воскресенье вечером, около 21:00, покинул съемную квартиру и пообещал скоро вернуться, а после пропал с без веси. Куда он направился, не уточняется.

Матвей Мичков — 18-летний спортсмен, один из сильнейших игроков драфта НХЛ 2023 года. Два года назад он стал лучшим нападающим. Кроме того, в 2021 году, он стал самым ценным игроком юниорского чемпионата мира. Сейчас хоккеист играет за краснодарский КХЛ «Сочи».

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