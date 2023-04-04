Тебе пора валить: Трепову вели зарубежные кураторы, которые и прислали ей посылку

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Координация преступления, предположительно, велась также связанными с иностранными спецслужбами IT-специалистами.

Зарубежные IT-специалисты курировали прибытие в Петербург роковой посылки со взрывчаткой, которая была заложена, предварительно, в подаренный за минуты до гибели военкору Владлену Татарскому бюст. По данным источника 5-tv.ru, коробка для Дарьи Треповой прибыла сначала в Москву из-за границы, а потом уже доставлена в Северную столицу.

Известно, что бюст был передан Треповой удаленно. Как только посылка появилась в Петербурге, с девушкой связались и сообщили, где забрать.

Как отмечает источник, все вышеперечисленные события косвенно подтверждают, что в деле о теракте в петербургском ресторане на Университетской набережной принимали участие иностранные кураторы и связанные с иностранными спецслужбами IT-специалисты. Она полностью осуществляли координацию преступления, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский и еще 40 человек получили ранения.

К слову, Трепову западные кураторы вели до последнего момента. После того как бомба сдетонировала, девушка пошла к набережной, где за ней подъехала вызванная ими машина. По телефону перед этим Треповой сообщили, что «ей пора валить оттуда» и направили ее к такси.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в ближайшие часы задержанная я по подозрению в убийстве военкора 26-летняя Дарья Трепова будет доставлена в Москву, где ей будет предъявлено обвинения. Накануне СКР переквалифицировал уголовное дело на теракт. В НАК сообщили, что преступление было организовано украинскими спецслужбами при помощи агентуры так называемого ФБК*.

* — Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021