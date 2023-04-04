Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитость не побоялась даже открыть самые проблемные участки тела, на которых в первую очередь видны лишние килограммы.

Певица Анна Семенович произвела сильное впечатление на подписчиков своей смелостью и откровенностью — в отличие от многих коллег, она предстала перед ними без фотошопа и макияжа. Фото опубликовало 7Дней.ru.

Кадры звезда сделала еще во время отдыха на Мальдивах в марте в тех самых купальниках, которые потом по дороге домой кто-то увел из чемодана экс-блестящей. Причем аксессуары артистке так никто и не вернул.

«Самый актуальный вопрос, который мне сейчас задают: „Нашла ли я купальники, которые пропали у меня по дороге из Мальдив в Москву?“ Скажу вам честно, не нашла», — пояснила певица.

Зато воспоминания о прекрасном отдыхе у знаменитости точно никуда не денутся: как слова из песни не выкинуть, так и мгновения счастья — из памяти. Тем более, когда лучшие кадры маячат перед глазами. Показав их поклонникам, последние тоже разделили радость экс-блестящей, но еще больше их осчастливила честность звезды. Анна не стала вводить в заблуждение фанатов, продемонстрировав лицо и фигуру без фотошопа.

«А что с животом? Он есть. И что теперь?»;

«Животик такой милый»;

«Реальный живот Ани…»;

«Пупок есть, значит, фотошопа нет»;

«Вот это дама с формами»;

«Анна, вы прекрасны», — написали фолловеры.

При этом нашлись и злопыхатели, которые упрекнули артистку в излишней полноте, некоторые призвали ее к немедленному похудению, а кто-то остался при полной уверенности, что 43-летняя знаменитость наконец-то в интересном положении.

Анна же в ответ на гневные комментарии, как обычно, реагирует запредельным спокойствием. Артистка уже не раз заявляла, что принимает свою внешность такой, какая она есть, в том числе нисколько не огорчается по поводу лишних килограммов, а их за последние годы прибавилось не менее десяти. Душевной гармонии на этот счет певица достигла благодаря сеансам психолога и, конечно, огромной работе над собой.

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