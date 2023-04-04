Свободный полет: житель Воронежа упал с 19-го этажа и чудом остался жив

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; ВКонтакте / Новости Воронежа | РИА «Воронеж»; 5-tv.ru

Удар смягчила крыша припаркованного у дома внедорожника.

Выпавший из окна 19-го этажа 40-летний житель Воронежа выжил. Кадры чудесного спасения разлетелись по социальным сетям.

Пролетев около 60 метров, пострадавший остался жив, приземлившись на внедорожник Nissan, припаркованный у дома. Вероятно, удар смягчила крыша автомобиля.

Шок-видео: рабочие на лету поймали выпавшего из окна малыша

При помощи спасателей мужчина смог встать на ноги. Более того, по словам очевидцев, он исполнял песни врачам, прибывшим для госпитализации пострадавшего в больницу. Данные о его состоянии уточняются. Предварительно, мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о сноубордисте, провалившемся под снег на курорте «Роза Хутор». Мужчина не заметил яму и упал в нее. На помощь тут же пришли другие райдеры, которые удерживали пострадавшего, пока до места происшествия добирались спасатели.