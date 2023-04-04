Путин поздравил народного артиста РФ Илью Резника с 85-летним юбилеем

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Президент пожелал композитору здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народного артиста РФ Илью Резника. Поэт-песенник празднует 85-летний юбилей. Поздравительную телеграмму от главы государства опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Илья Рахмиэлевич! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вы посвятили себя поэтическому творчеству, добились на этом поприще успеха и признания. Песни, созданные Вами в содружестве с талантливыми композиторами, и сегодня украшают репертуар известных эстрадных исполнителей», — отметил Владимир Путин.

Президент также пожелал Илье Рахмиэлевичу крепкого здоровья и вдохновения.

Илья Резник удостоен ряда наград. Песни на стихи легендарного композитора исполняли Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев и многие народные артисты. Также он писал тексты песен к известным театральным постановкам. За вклад в российскую культуру композитор был удостоен нагрудного знака министерства культуры РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илья Резник обвинил звезд РФ в игнорировании СВО.