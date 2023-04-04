Самолет столкнулся с птицами при посадке в Самаре

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Летевший из Санкт-Петербурга в Самару самолет при посадке в аэропорту Курумоч столкнулся с птицами. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Посадка прошла в штатном режиме, в результате никто не пострадал. В настоящее время следователи устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

Летчик Юсупов, посадивший самолет на кукурузном поле: «Не успели испугаться»

В 2019 году самолет А-319 «Уральских авиалиний» столкнулся с чайками при взлете из Москвы. Птицы попали в двигатель, авиамоторы отказали, поэтому пилоты приняли решение совершить вынужденную посадку на кукурузном поле. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все остались живы.