Для крепкого здоровья: названы пять самых полезных пищевых привычек

Эксперт по питанию Верис: овощи и фрукты обогатят рацион и сделают его здоровее

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Пищевые пристрастия нередко провоцируют серьезные заболевания. Поэтому, пересмотрев ситуацию, можно в разы улучшить качество жизни.

Питание, как и отсутствие вредных привычек, играет важную роль в продолжительности жизни. Ведь чем человек будет «заправлять» свой организм, так он и будет работать. А чтобы сделать рацион здоровее, необходимо лишь придерживаться некоторых правил, о которых в беседе с Газетой.ру рассказал эксперт по диетическому питанию Артем Верис.

В первую очередь, рацион стоит обогатить сезонными овощами, зеленью и фруктами. Есть их важно ежедневно. В день желательно по четыре-шесть порций, каждая из которых порядка 100 граммов. Например, сейчас прилавки в магазинах заполнены петрушкой, шпинатом, мятой, черемшой. Из фруктов можно выбрать бананы, апельсины, лимоны, мандарины, яблоки, гранаты и киви.

Помимо фруктов, овощей и зелени важно употреблять достаточное количество кальция, отметил эксперт. Он, как всем известно, содержится в молочных продуктах, рыбе и фруктовых соках без сахара. Про белок также не стоит забывать. Для нормальной работы организма необходимо потреблять в сутки от 0,8 до 2 граммов на килограмм веса. Он содержится в мясе, яйцах.

«Отличным дополнением к животному белку также станут протеиновые десерты без сахара и муки и протеиновые порошки», — добавил эксперт.

Клетчатка и углеводы также поддерживают нормальную жизнедеятельность. Жира должно быть порядка 25-35% от общей калорийности рациона. Сахар же эксперт хоть и назвал вредным веществом для организма, но все же до 5% от всех калорий в день можно потреблять.

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