Пропавший под Новосибирском восьмилетний мальчик найден мертвым

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Ребенка нашли спустя сутки после поисков.

В Новосибирской области закончилось трагедией история с пропавшим восьмилетним мальчиком. В ходе поисков ребенка обнаружили без признаков жизни. Печальное известие сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Найден, погиб. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.

В розыск ребенка объявили в минувший понедельник. Мальчик играл возле дома, но потом внезапно исчез. На поиски бросились местные жители и волонтеры. Что именно случилось с ребенком, пока точно неизвестно.

При этом как сообщила порталу НГС местная жительница, его тело было найдено в водоеме. Кроме того, в момент его гибели рядом находились еще два ребенка. В этом они сознались в ходе опроса местных детей.

«Они переходили речку не по мосту, а по льду. Сначала мальчики хотели скрыть этот факт, но позже «раскололись», — сказала женщина.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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