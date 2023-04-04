В Москве открылась выставка о взаимосвязи науки и искусства

Фото, видео: www.globallookpress.com / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Экспонаты выставки охватывают период в 500 лет — от позднего Возрождения до современного искусства.

Как наука влияла на искусство и наоборот — теперь можно увидеть в Еврейском музее и центре толерантности. Сегодня там открывается семейный проект «На языке правил и исключений». Проследить взаимосвязь двух важнейших видов деятельности человека предлагают на примере шедевров Эрмитажа, Третьяковки и Пушкинского, созданных за последние 500 лет. Одной из первых выставку увидела журналист «Известий» Анна Воропай.

«Вот она, анаграмма, а вот некий таинственной перст, рука которой указывает на зеркало», — рассказывает эксперт о картине.

Что за мир открывается алхимику в отражении, и в какую кодовую фразу складываются буквы анаграммы. Для искусствоведов офорт Рембрандта вот уже почти 400 лет — загадка. Художник назвал его просто: «Ученый в своем кабинете», а спустя век в этом мистическом изображении Гете увидел своего Фауста. И поместил на обложку первого издания. Для посетителей выставки картина — это ключ.

«Работа „Кабинет алхимика“ стала ключевой идеей в плане репрезентации материала. Проходя через выставку, вы проходите каждый раз через кабинет ученого, будь то кабинет географа, кабинет физика», — рассказала исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснявская.

В каждой из шести комнат: астрономии или биологии, оптики или биомеханики — Рембрандт, Левитан, Дюрер… Шедевры Эрмитажа, Третьяковской Галереи и Пушкинского. А эти складные солнечные часы и телескоп XVIII века — редчайшие экспонаты Политехнического музея. Выставка показывает: научные приборы и живопись — связаны. Есть теория, что рисовать настолько реалистично художники начали только после изобретения камеры-обскура и камеры-люцида.

«Она использовалась художниками для того, чтобы делать очень точные изображения, она крепилась на стол, и художник смотрел на точный объект и очень точно переносил его на бумагу. Этот процесс замечательным образом отражен на гравюре Альбрехта Дюрера», — рассказал заместитель гендиректора Политехнического музея по науке и образованию Константин Фурсов.

Изображение проецировалось на бумагу — живописцам оставалось обводить контуры объекта почти как на раскраске. Без легкого головокружения это будет непросто повторить с картиной Вазарели. Подобными иллюзиями представители оптикал-арта доводили посетителей выставок до тошноты. Как и американский офтальмолог — создатель вот этого особого кабинета.

«Комната Эймса кажется зрителю идеально ровной. Но на самом деле — стены пол и потолок находятся под наклоном. Из-за этого в одной части человек кажется великаном, но стоит перейти в другой угол, и он становится карликом. Оптическую иллюзию и сейчас используют в кино для создания спецэффектов», — рассказала журналист.

С помощью трюка со сканером картины художников прошлого оживают в современных инсталляциях. Вот в мультимедийном аквариуме проплывает Летящая рыба Шагала, а это кальмар из мозаики в Помпеи. Их можно раскрасить, отсканировать — и отправить в плавание.

«Вот это поющая рыба Миро, это рыба Сальвадора Дали. То есть все рыбы, которые находятся в этой инсталляции — это все рыбы, нарисованные великими художниками», — рассказала директор по развитию детских программ Еврейского музея и центра толерантности Ирина Дворецкая.

И перерисованные детьми. Выставка — проект для всей семьи, поэтому экспонаты здесь расположены ниже чем обычно. Так рассмотреть их сможет каждый. Этим выставке с названием: «На языке правил и исключений» точно нарушает привычные музейные каноны.

«В искусстве и в науке действительно есть какая-то часть, связанная с соблюдением правил, рутиной в каком-то смысле. И всегда есть место исключению, чему-то экстраординарному и в такие моменты происходит открытие», — рассказала главный куратор Еврейского музея и центра толерантности Мария Гадас.

«Мы нашли эту связь между художественными произведениями и научными открытиями, показали их связь, показали, как одно приводило ко второму и как они взаимодействовали между собой», — рассказал гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода.

Экспонаты выставки охватывают период в 500 лет — от позднего Возрождения до современного искусства, показывая связь науки и искусства на протяжении полутысячелетней истории.