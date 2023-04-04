Не первоапрельская шутка: как стартовало председательство России в Совбезе ООН

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

На начало работы российской стороны отреагировал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, назвав это шуткой в День дурака. Как на это отреагировал дипломат РФ Василий Небензя? И какие еще темы он затронул?

Настоящий пожар в отдельных частях тела западных чиновников вызвало стартовавшее 1 апреля председательство России в Совбезе ООН. Оправдываться за совсем недипломатичных коллег пришлось российскому постпреду в организации Василию Небензе. Правда, пришедших на его пресс-конференцию журналистов больше интересовало другое. Корреспондент «Известий» Снежана Назаренко знает, что именно.

Это заседание в Совете безопасности ООН вызвало большой ажиотаж у стран Запада. На этот месяц Россия стала председателем Совбеза. Постпред Василий Небензя сначала по протоколу огласил план работы на апрель. После чего напомнил, что в ООН не было более честного посредника, чем Москва.

«Некоторые страны считают, что они могут сами решать, кто будет, кто не будет председателем Совета безопасности. На данный момент никаких изменений в процедуре не подразумевается. И порядок председательства определен в уставе, и они это менять не могут. Кроме того, я также слышал комментарии, что Россия должна быть посредником в председательстве Совете безопасности ООН», — заявил дипломат.

Пост председателя по очереди переходит от одного члена Совбеза к другому. Такая ротация предусмотрена правилами процедуры. Однако, когда очередь дошла до России, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал это первоапрельской шуткой. На что сразу же получил ответ от российского постпреда.

«Я также слышал комментарии от высокопоставленного европейского дипломата Жозепа Борреля, который недавно выделился тем, что сказал нечто, что сделало его поистине международной звездой. Упомянув день дураков 1 апреля — это я комментировать не буду. Я лишь задам риторический вопрос: «А кто это говорит?» — ответил ему Небензя.

На заседании обсудили и самую громкую тему минувших выходных — убийство российского блогера Владлена Татарского. Ранее об этом теракте высказались практически все ведущие мировые издания. Правда, трагедию в прессе терактом не называют. Пишут про «взрыв» и «убийство» и коротко передают хронологию событий.

Reuters называет Татарского одним из наиболее влиятельных военных блогеров, который часто высказывался о происходящем на Украине. Но Киев, по мнению агентства, вряд ли стоит за смертью военкора, поскольку он не был военной целью. Der Spiegel и Bloomberg вышли с коротким пересказом произошедшего. А вот Politico уже связали это с убийством журналистки Дарьи Дугиной.

Василий Небензя подчеркнул, что такая реакция на убийство военкора показывает избирательность международных организаций в подходе к происшествиям вокруг журналистов.

«Вчера произошло убийство российского блогера и журналиста с псевдонимом Татарский, настоящее его имя было Максим Фомин. Со стороны международного сообщества, ООН, журналистских организаций не было какой-либо реакции в связи с этим преступлением. Подозреваемого задержали, она, по сути, признала свою вину. Но никакой реакции от международного сообщества не последовало. Ни от ООН, ни от журналистских организаций. И мы считаем, что здесь наблюдается какая-то избирательность на высокой степени», — отметил политик.

Небензю также поразили слова главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха об условиях участия отечественных атлетов на международных стартах.

«Спортсмены, которые поддерживают российскую военную операцию, им запрещается принимать участие. Это мало того, что охота на ведьм, но у меня есть вопрос. Как они будут выявлять этих спортсменов, которые поддерживают или не поддерживают военную операцию?» — усомнился Небензя.

Дипломата спросили, велика ли сейчас вероятность ядерной эскалации. Постпред заявил, что Россия никому не угрожает своим ядерным оружием, а все утверждения об обратном, которые регулярно публикуют СМИ Запада, это всего лишь часть пропаганды.

Зашла речь и о зерновой сделке. Небензя подчеркнул, что соглашение не работает, по крайней мере в том, что касается экспорта российских удобрений и зерна.

Один из последних вопросов — о новой стратегии стран БРИКС, которые начали отказываться от доллара и евро. Что это — попытка установить новый мировой порядок? Ответ Небензи — просто Россия и ее партнеры решили отказаться от ненадежных финансовых систем.