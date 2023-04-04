«Процесс идет во всю»: российские бойцы рассказали о боях за Авдеевку

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Сейчас штурмом населенного пункта занимается основной костяк интербригады «Пятнашка».

Весенняя распутица и постоянные арт-дуэли под Авдеевкой уничтожили всякое напоминание о дорогах на этом направлении фронта, поэтому штурм постепенно перешел в позиционные бои. Стрелковое оружие используется все реже, зато из дальнобойных — целый арсенал. В этом на своем примере убедился корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

Зеленая «Буханка» вновь несет нас по объездной дороге Донецка в сторону Авдеевки. Водитель давит на педаль газа.

«Чем ближе к передовой, тем быстрее машина летит, буквально можно видеть по картинке за окном. Скорость определенно больше 100 километров уже, потому что территория очень хорошо просматривается как с нашей стороны, так и с другой», — рассказал журналист.

Дорога становится все интересней.

«Ну вот, мы свернули на бездорожье. Еще осенью по этим дорогам ездили, но сейчас как-то совсем все сильно изменилось», — добавил военкор.

На позициях тоже большие перемены, основной костяк интербригады «Пятнашка» сейчас занимается штурмом Авдеевки, территория вокруг теперь под постоянным контролем с обеих сторон, ВСУ на чеку.

«Находимся сейчас на позиции, слышим вдали стрелковый бой, параллельно еще какая-то мелкая артиллерия работает, процесс идет во всю», — рассказал журналист.

Положение дел на местности описывает боец с позывным «Димон».

«Обстановка по кайфу. По чуть-чуть они, по чуть-чуть мы, они меньше», — сказал боец.

«Чем сейчас больше орудуем, стрелковое или арта?», — спросил журналист.

«Арта. На позициях уже стрелковое, РПГ, подствол», — ответил «Димон».

«Они (ВСУ. — Прим. ред.) активничают больше ночью или днем?» — поинтересовался журналист.

«Все в зависимости от того, какие заехали. Меняются постоянно. У них ротация происходит», — пояснил военный.

Говорит, от подразделения зависят и методы боя. С той стороны совершенно разные подразделения ВСУ, много мобилизованных без должного обучения. Но и от них проблем хватает.

«Перемещаются сейчас вот так вот, сильно нагнувшись. Потому что с той стороны внимательно наблюдают, несмотря на то что до противника по меркам весьма себе далеко», — рассказал военкор.

Пока одни бойцы работают впереди, здесь тоже без дела не сидят, готовят боекомплект, расчищают территорию для большей мобильности пополнения, также контролируют периметр.

«В основном артиллерийские дуэли между нами, ими», — рассказал боец интербригады «Пятнашка» с позывным «Москаль».

По противнику на этом направлении бьют из всех видов орудий, не дают отдыхать. Он также не хранит молчание. Поблизости прилетело несколько ВОГов.

Как мы убедились лично, понятие «удаленность позиции от противника» — здесь не имеет особого значения.