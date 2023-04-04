Доигрались: во Владивостоке накрыли нелегальный покерный клуб

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa; 5-tv.ru

Организаторам игорного клуба грозит до шести лет тюрьмы.

Полторы сотни тысяч рублей наличными, покерные фишки и столы для подпольного казино — во Владивостоке полицейские нагрянули к любителям «элитного» отдыха. Игорный клуб работал только для своих и по предварительной записи. Вход — по депозиту от пяти до десяти тысяч рублей.

Вот только вместо красных дорожек и женщин в вечерних платьях, посетители получали атмосферу подвала частного дома. Организовали дальневосточное «белладжио» двое местных жителей. Теперь им грозит до шести лет тюрьмы и джекпот в виде штрафа в миллион рублей.