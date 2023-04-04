Друг погибшего военкора Татарского: «Он догадывался, что неудобен врагу»

Фото, видео: 5-tv.ru

Погибший в результате теракта журналист периодически принимал меры предосторожности.

Военкор Владлен Татарский понимал, что его деятельность «неудобна для врага». Об этом заявил в беседе с 5-tv.ru его друг Андрей. По словам мужчины, журналист подозревал, что когда-то на его жизнь, возможно, будет совершено покушение.

«Его деятельность подразумевала такие факты нападений, покушений. Думаю, он сам об этом догадывался, что неудобен врагу, что он ведет деятельность военного корреспондента, освещает события, заряжает бойцов, помогает им гуманитаркой», — заявил Андрей.

Он добавил, что в некоторые периоды старался быть бдительным и соблюдать меры предосторожности. Но даже если и были угрозы, Татарский окружению об этом не сообщал. При этом по поведению военкора нельзя было сказать, чтобы он боялся чего-либо.

С Татарским Андрей познакомился через общего друга Арни. Они сотрудничали по гуманитарным вопросам.

«Дружили, общались, советовались, узнавали новости», — сказал он.

Взрыв в кафе в Петербурге, где журналист проводил творческий вечер, прогремел вечером 2 апреля. По имеющейся информации от правоохранительных органов, его мощность составила около 200 грамм тротила. В результате пострадали по меньшей мере 33 человека. СК РФ признал взрыв терактом, уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 205 УК РФ.

Появились кадры последних мгновений жизни военкора Татарского

Подозреваемую в причастности к произошедшему ДарьюТрепову правоохранители спустя около суток задержали на съемной квартире в Выборгском районе города, где она скрывалась от правосудия.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последних минут жизни военкора Владлена Татарского.