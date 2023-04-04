«Кому санкции, а кому возможности»: как в регионах РФ намерены развивать экономику и промышленность

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Заседание состоится уже сегодня, в ходе которого с участием главы государства и будут рассмотрены все предложения.

Главы разных регионов России устроили вчера мозговой штурм — готовились к заседанию президиума Госсовета. Вместе с чиновниками и бизнесменами решали, что еще можно сделать для поддержки экономики и промышленности. Потом предложения представят президенту.

Особый вопрос — кадровый. Рабочие места создаются, их надо заполнять. Как подготовить востребованных специалистов, причем желательно, как можно быстрее? Подробности узнал корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий.

На совещании по подготовке президиума Госсовета — главы регионов, федеральных ведомств и крупнейших компаний страны. Все разбиты на комиссии, у каждой свое направление. Но главная тема сегодня — обновление промышленной политики, технологический и экономический суверенитет России.

«Системность на сегодняшней встрече об этом говорили больше всего. Экономике нужны не просто меры поддержки, а целостный механизм. Тогда эффект будет максимальным», — рассказал журналист.

Комиссия по экономике подготовила к Госсовету 30 пунктов усовершенствования мер поддержки промышленности. Там считают, что для бизнеса созданы достаточные условия, теперь надо расставлять приоритеты.

«Поскольку уже принятый пакет действующих мер, мы сегодня слышали, он очень большой. И требуется сегодня приоритизации этой работы и повышения эффективности тех инструментов, которые сегодня существуют», — сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Экономика регионов приспособилась к жизни в условиях санкций. Некоторые даже находят в этом плюсы — изменившийся из-за ухода западных компаний рынок открывает новые возможности. Вот в Ивановской области в прошлом году прирост инвестиций — 15%.

«Кому санкции, а кому возможности. Наше предприятие этим возможностям воспользовались. В прошлом году открылся крупнейший в истории страны комплекс по производству трикотажного полотна», — сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Одна из крупнейших строек сейчас идет в Мурманской области — там в конце года должны сдать первый с советских времен торговый морской порт «Лавна». Новый международный хаб станет якорным проектом для всей российской транспортной отрасли.

«Логистика и экспорт для Мурманской области это является одним из ключевых приоритетов. Мурманск- это базовый порт для развития Севморпути. Конечно, все, что касается развития именно экспортных поставок через эту артерию для нас принципиально важно», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Порт, с которого и начинается Северный морской путь, даст дополнительный импульс развития отечественного бизнеса. Но отечественного производителя нужно защитить, отметили на совещании, чтобы у него условия были выгоднее, чем у зарубежных конкурентов. Иногда звучат неожиданные предложения. Например, самарский губернатор хочет всех таксистов пересадить на российские авто.

«Мы предлагаем целый ряд решений, направленных на поддержку автомобильной промышленности Российской Федерации. Это и повышение утильсбора, это и принятие специальных решений по использованию такси, в первую очередь на отечественных автомобилях», — сказал губернатор Самарской области Азаров Дмитрий.

Тема, без которой невозможно говорить о развитии в промышленности — проблема кадров. Руководители регионов подчеркивают — это ключевая проблема, которая скоро ударит по всей отрасли.

«Количество учеников, которые сдают единый государственный экзамен по техническим специальностям, по математике, физике практически меньше, чем бюджетных мест сейчас в вузах по инженерным специальностям. Поэтому нужна необходимая мотивация, необходимо стимулирования именно школ для ранней профориентации», — сказал губернатор Кировской области Александр Соколов.

Все предложения, выработанные по итогам совещания, будут рассмотрены на заседании президиума Госсовета с участием главы государства. Он состоится уже сегодня.