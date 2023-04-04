«Расслабьтесь, я люблю Россию»: Галустян объяснил, зачем ему гражданство Армении

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Шоумен не стал скрывать от публики новый паспорт. Но ситуацию решил прояснить.

Юморист Михаил Галустян объяснил причину получения паспорта Армении. По его словам, двойное гражданство вовсе не означает его эмиграцию из России.

«Расслабьтесь, я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия — моя Родина. И точка!» — заявил Галустян в своем блоге.

Объясниться перед публикой его вынудили слухи о его переезде. Но Галустян пояснил — он армянин и гордится этим. Армения — его историческая и этническая Родина, которая, как он уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией.

К слову, юморист не раз высказывал свое мнение по поводу ситуации на Украине. Он полностью поддерживает российскую спецоперацию и убежден — западные политики пытаются стравить Россию и Украину, поссорить их.

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