Пьяный боевик ВСУ устроил скандал в отеле Буковеля из-за русской речи

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Он пытался заставить отдыхающих говорить на украинском языке или убираться в Россию.

Пьяный украинский боевик устроил скандал в одном из спа-отелей в Буковеле из-за русского языка, сообщает «Страна.ua».

По данным издания, военнослужащий ВСУ, проходящий на западе Украины курорте реабилитацию, записал на видео, как один из отдыхающих оскорбляет его и отправляет обратно в Артемовск (украинское название города — Бахмут).

Однако супруга отдыхающего, заявила, что зачинщиком конфликта стал сам военный, который неоднократно требовал от их семьи прекратить общаться на русском языке и перейти на украинский. По ее словам, он долго провоцировал ее мужа, а потом в нужный момент стал уже записывать видео.

Женщина утверждает, что они — не первые жертвы агрессивного боевика. Он подходил и к другим отдыхающим, выражая недовольство тем, что они говорят не на украинском языке, и призывал их ехать в Россию.

Такие ситуации на Украине происходят не впервые. Недавно пожилой житель Львова набросился на двух украинок, приехавших из Днепра (Днепропетровск), когда услышал, что они общаются на русском языке. Используя пакет, который он нес в руке, мужчина попытался «вбить» государственный язык в головы девушек, однако те оттолкнули его, едва не уронив, и пригрозили вызвать полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Киев пытался искоренить русскую литературу и язык в Донбассе.