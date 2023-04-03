Спокойно постояла и ушла: первые кадры с Дарьей Треповой сразу после взрыва

Известно, что Владлен Татарский попросил девушку сесть рядом с ним после вручения злополучной статуэтки. Через считанные минуты СВУ в бюсте сдетонировало.

После взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге Дарья Трепова некоторое время постояла на выходе из заведения, а потом спокойным шагом удалилась. Кадры первых минут после ЧП оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На них видно, что возле кафе стоит в полусогнутом положении, весь в пыли и крови один из пострадавших. При этом Дарья практически не пострадала, несмотря на то, что находилась рядом с погибшим Владленом Татарским в момент взрыва. На ее черном плаще практически не видны серые следы разлетевшейся пыли. Лишь маленькое пятно на правом рукаве.

Почти через сутки Трепова была задержана. К слову, от длинных светлых волос не осталось и следа. Девушка, пытаясь скрыться от следствия, сменила прическу и образ. Известно, что сначала она направилась на снятую неподалеку квартиру на Васильевском острове, спешно собрала вещи и уехала в другую в Выборгском районе Петербурга, где и была обнаружена правоохранителями.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на допросе Дарья призналась, что принесла роковую статуэтку, однако заявила, что ничего не знала о ее содержимом. В настоящее время с ней проводятся все необходимы следственные мероприятия. В ближайшее время ее должны доставить в Москву, где ей будет избрана мера пресечения. По последним данным, СКР переквалифицировал уголовное дело по факту произошедшего на теракт. Всего в результате взрыва пострадали более 30 человек, более 20 остаются в больницах Северной столицы.

Военкор Владлен Татарский погиб на месте. Только что поступила информация, что указом президента Владимира Путина он посмертно представлен к медали «Орден мужества».