Снова счастлив: вдовец Легкоступовой женился через 2,5 года после смерти певицы

Вдовец Легкоступовой женился через 2,5 года после смерти певицы

Фото: Instagram* / legkostupovavalentina

Юрий Фирсов считает, что достаточно погоревал и сполна относил траур по умершей супруге.

Вдовец трагически ушедшей из жизни певицы Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов снова обрел личное счастье. На днях 59-летний мужчина женился.

В соцсети он опубликовал фото свадебного букета и обручальных колец, однако саму избранницу не показал. В комментарии изданию StarHit.ru Фирсов подтвердил факт бракосочетания.

«Я снова счастлив!» — сказал он.

К слову, часть подписчиков осудили Фирсова за то, что он, по их мнению, слишком быстро забыл о Легкоступовой. Однако мужчина считает, что достаточно погоревал и сполна отдал дань памяти почившей возлюбленной.

«Три года! Сколько вы еще предлагаете погоревать? Это раз, а второе — Валюша вряд ли меня хочет видеть в унынии на этом свете!» — заявил он.

Исполнительница суперхита «Ягода-малина» скончалась 14 августа 2020 года в результате травмы головы. Незадолго до смерти она в третий раз вышла замуж — как раз за Фирсова. Всего через месяц Легкоступова попала в больницу, где медики обнаружили на ее теле и голове гематомы. По словам мужчины, певица упала в душе и ударилась, однако родственники Легкоступовой считали, его виновным в смерти знаменитости. Впрочем, официально подозрения по поводу причастности Фирсова к смерти супруги не подтвердились.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую тайну скрывает песня «Мама», исполненная дочерью Валентины Легкоступовой.

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